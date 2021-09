Variante Delta en Comodoro: siguen los estrictos controles en la frontera entre Santa Cruz y Chubut

Ya se detecto el primer caso de cepa Delta en la localidad chubutense, y la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, detalló cuáles con los requisitos estrictos para entrar a Santa Cruz.

Chubut registró su primer caso de coronavirus con la variante Delta en Comodoro Rivadavia el pasado miércoles 8 de septiembre, siendo la tercera provincia patagónica en registrar esta cepa después de Río Negro y Tierra del Fuego. En tanto, aún Santa Cruz se encuentra exenta de casos Delta, por lo que las medidas de control en los pasos fronterizos con estas provincias se cumplen más que nunca para evitar nuevos contagios.

En el caso del puesto Ramón Santos, en el acceso norte que une el norte de Santa Cruz con Comodoro, se está trabajando desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para evitar el ingreso de cualquier caso sospechoso de coronavirus o sin documentación correspondiente.

Según detalló la subsecretaria de la APSV, María Sanz, actualmente “pedimos que vengan con el test negativo, con 72 horas de validez y en el caso de haber viajado en avión con 48 hora., además del permiso de circulación”, señaló respecto a los requisitos para entrar a Santa Cruz.

Inicialmente se había colocado un tráiler en el puesto Ramón Santos para realizar tests a todos aquellos que no contaban con el mismo. Sin embargo, días atrás fue retirado del lugar y ahora se colocó un colectivo del plan DetectAR “para la gente que viene en viaje y se le vence o viene de lejos. La idea es que todos vengan con el test negativo desde su lugar de origen”, dijo Sanz.

“En todas las provincias hay planes de hisopados, a nosotros nos excede esa decisión de si o no. No tiene hisopado, no tiene permiso, no entra”, remarcó en diálogo con El Caletense