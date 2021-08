Savino, el abuelo que luchó por estar en la boda de su nieto

Poder presenciar el enlace de su nieto con su novia María era lo que más deseaba en el mundo. Sin embargo, parecía que su sueño no iba a verse cumplido, pues una grave enfermedad le mantenía postrado en una cama día y noche.

Su nieto sabía la ilusión que le hacía a su abuelo así que no dudó en contactar con el servicio del hospital para organizarle una sorpresa inolvidable.Sin aparente razón, el anciano fue trasladado a otra habitación con una puerta de cristal que daba a un gran jardín. Fue entonces cuando apareció su nieto con un traje y una pajarita y María con un precioso vestido blanco y un largo velo.Savino no podía creer lo que estaba viendo y no pudo contener las lágrimas de emoción.Debido al delicado estado de salud del abuelo, el encuentro se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad y distanciamiento. Por eso, los novios le dejaron una carta en la que le agradecían el “regalo más bonito que podría haber hecho: estar”