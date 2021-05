S.O.S perros: el municipio apela al compromiso de los vecinos

La Municipalidad explicó que, a pesar de ofrecer turnos modalidad “puerta a puerta”, vía web, telefónica, presencial, en clubes, empresas de servicios, sindicatos y asociaciones civiles, los vecinos no los ocupan. También se ofrece la búsqueda, traslado y devolución a domicilio.

La Municipalidad de El Calafate solicita a los vecinos involucrarse con la campaña de castración intensiva del mes de mayo. A lo anterior se suma un importante porcentaje de ausentes que no se presentan en el horario pautado o no atienden el teléfono cuando se los va a buscar. En ese sentido, desde el operativo de castraciones recordaron a los vecinos que además de ser cirugías gratuitas, tienen a su disposición la movilidad que ofrece el municipio para buscar a la mascota con su propietario en la puerta del domicilio y devolverlo al mismo lugar una vez finalizada la cirugía. Todos estos esfuerzos se profundizarán este fin de semana con una nueva jornada de inscripción a domicilio y en las puertas de los supermercados.La Municipalidad de El Calafate informó que ya se llevan castrados alrededor de 400 perros en poco más de 2 semanas. Sin embargo, el objetivo de esterilizar 1000 canes en un mes parece alejarse en la medida que los vecinos se ausentan o rechazan los turnos que les son ofrecidos. Durante las últimas semanas se ha enfatizado en todas las posibilidades que tienen los vecinos para inscribir a sus mascotas e inclusive se ofrecieron turnos “puerta a puerta”, que no son aprovechados.El próximo sábado 22, a la recorrida puerta a puerta se agregarán 2 puntos de inscripción en los playones de los supermercados. Desde las 16 HS los vecinopodrán anotar a sus mascotas ya sea en el estacionamiento de La Anónima o Diarco.Se recuerda que los medios para la inscripción son:· Vía web en elcalafate.gov.ar/castración· Telefónicamente llamando al 02902 498 611 (de 8.30 a 14 HS).· Presencialmente en el área de Bromatología e Inspecciones de la Municipalidad.· Contactando a cualquier funcionario municipal.