Robaron en una iglesia en Río Gallegos y se llevaron hasta el cáliz

El hecho tuvo lugar durante el fin de semana en la parroquia San Cayetano, ubicada en Jofré de Loaiza al 900 donde ingresaron y robaron varios elementos del templo.

Los inescrupulosos no descansan ni se toman feriado por pascuas, por el contrario, aprovecharon la quietud de las jornadas no laborables para hacer de las suyas, en este caso en la parroquia San Cayetano, allí entre los barrios Fátima y Gregores, a la vera de la Laguna María la gorda donde un número de personas no precisado, ingresó y sustrajo varios elementos del templo entre los que se encontraban un cáliz, una coponera doble y una aspiradora.

Desde la cuenta de Facebook de la propia iglesia donde dieron cuenta de la situación acontecida durante la jornada del sábado según presumen. Allí, piden difundir la publicación para poder recuperar los elementos robados, de los cuales por el momento no se sabe nada. (El Diario Nuevo Día)