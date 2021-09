Migraña: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla?

Esta patología suele atacar más a las mujeres y la estadística indica que el 75 por ciento de las personas que la sufren es porque su aparición tuvo lugar antes de los 35 años. ¿Cómo manejar esta afección en menores de edad?

Una de las principales patologías que causan “un dolor de cabeza” es la migraña, que afecta a millones de personas en todo el mundo, y suele atacar mayormente a las mujeres. En tanto, se dice que el 75% de aquellas personas que la sufren es porque su aparición tuvo lugar antes de los 35 años.

Un estudio llevado a cabo hace pocos años indica que la migraña es la segunda causa principal de discapacidad, y genera más discapacidad que todos los otros trastornos neurológicos combinados.

Además del punto citado, esta patología es el segundo trastorno neurológico más prevalente, después de la cefalea de tipo tensional, con una proporción de mujeres a hombres de 3 a 1 y con una tasa anual estimada de 15% en la población general.

Cabe destacar, que es común también tener antecedentes familiares de migraña, con una heredabilidad estimada del 42%. Para hablar sobre este tema, la doctora Valeria El Haj (M.N. 99.291) relató que “el índice de migraña alcanza su punto máximo entre las edades de 35 y 39 años, y alrededor del 75% de las personas afectadas informan la aparición de esta afección antes de los 35 años”.

La facultativa agregó que “la migraña también afecta a niños, aunque en menor proporción. Un estudio basado en la población muestra una prevalencia anual de alrededor del 7% entre los niños en edad escolar”.

Las características de esta patología son los ataques de cefalea de intensidad moderada a severa, con una duración variable de 4 a 72 horas y los síntomas más comunes son: náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia.

La migraña y su “compañía”

Un ítem a saber es que la migraña puede estar precedida por un “aura”, que son síntomas neurológicos focales reversibles, como alteraciones visuales, hemisensoriales o disminución del habla. Estos síntomas neurológicos focales reversibles se desarrollan durante un período de 5 a 60 minutos.

“El tratamiento clínico de la migraña debería idealmente ser iniciado y mantenido por médicos de atención primaria, con derivación al especialista ante casos difíciles de diagnosticar o que no responden al tratamiento”, explicó la Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

“La terapia farmacológica es el pilar del tratamiento, ya que incluye medicamentos iniciales y preventivos, con terapias no farmacológicas utilizadas como complementos de la medicación”, agregó la profesional.

Finalmente, los medicamentos utilizados en la práctica clínica para aliviar o eliminar el dolor de la migraña deben administrarse temprano en la fase de cefalea de un ataque, es decir, se debe tomar la medicación cuando el dolor de cabeza todavía es leve, preferentemente al inicio de los síntomas o antes de las 4 horas del comienzo de los mismos.

Migraña en menores

El manejo de la migraña en menores es distinto al del tratamiento en adultos, ya que pueden requerir la participación de miembros de la familia. Cuando un médico determina que un niño necesita medicación para la migraña, debe ser supervisada por la familia. Niños y adolescentes pueden beneficiarse también con otras terapias, como relajación y terapia cognitiva conductual.

“La migraña es un trastorno neurológico recurrente, y el manejo a largo plazo puede requerir tratamiento preventivo. El objetivo es reducir la frecuencia, duración o gravedad de los ataques más que curar la migraña. Los médicos debemos recomendar un tratamiento especial para cada paciente cuando las personas tienen al menos dos días de migraña por mes y cuyas vidas se ven afectadas negativamente”