Jetsmart llega a Calafate con una tarifa 3 veces más barata que Aerolíneas Argentinas

Será la primera Low Cost en desembarcar a Santa Cruz. las tarifas del pasaje (solo ida) va desde los 5.943 pesos hasta los 8.086, según el pack elegido. Aerolíneas, en cambio, ofrece pasajes desde los 18.052 hasta los 21.308 pesos.

A tres semanas de haber reiniciado sus vuelos domésticos regulares en Argentina, JetSMART anunció hoy que sumará a El Calafate a su red de destinos. La ultra low-cost volará dos veces por semana, los lunes y jueves, entre Buenos Aires/Ezeiza y la ciudad santacruceña triangulando con Bariloche.

“Buscamos sumar conectividad en Argentina, complementando la oferta existente y abriendo nuevas formas de recorrer el país, en aviones nuevos, seguros y a precios accesibles, observando y haciendo observar las medidas de bioseguridad que requieren estos tiempos”, comentó Dario Ratinoff, Gerente Comercial de JetSMART.

«Hemos visto un incremento de la demanda de pasajes para el período de verano. Hemos tenido una muy buena recepción de nuestras políticas de bioseguridad y del trabajo que hemos realizado con Cruz Roja Argentina. Esperamos continuar contribuyendo a que cada día más argentinos puedan viajar en avión y recorrer grandes distancias, en aviones nuevos y seguros”, concluyó Ratinoff.



La red doméstica de JetSMART en Argentina abarca a Buenos Aires/Ezeiza, Salta, Puerto Iguazú, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario, Neuquén, Ushuaia y Bariloche, a las cuales se les sumará El Calafate.

Valor de pasajes

Desde Nuevo Día se realizó la búsqueda de pasajes para hacer la comparación entre las dos aerolíneas: Jetsmart y Aerolíneas Argentinas. Los precios varían notablemente.

Aerolíneas Argentinas

La empresa estatal ofrece varios tipos de tarifas para un vuelo dura 2 horas 55 minutos: (La promo no estaba disponible)

BASE a $18.052

– Se puede seleccionar el asiento

– El equipaje de bodega es con cargo

– Se permite llevar equipaje de mano.

– Está disponible el cambio de pasajes (1 cambio permitido sin penalidad ni diferencia de tarifa para emisiones hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se respete la temporada del ticket original y el regreso sea antes del 15 de diciembre de 2021. No aplica en vuelos especiales)

– No permite devolución de pasajes y,

– Suma para el programa Millas Aerolíneas Plus

PLUS a $19.378

– Se puede seleccionar el asiento

– Incluye 1 pieza de equipaje de bodega hasta 15 kilos

– Se permite llevar equipaje de mano.

– Está disponible el cambio de pasajes (1 cambio permitido sin penalidad ni diferencia de tarifa para emisiones hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se respete la temporada del ticket original y el regreso sea antes del 15 de diciembre de 2021. No aplica en vuelos especiales)

– Permite devolución de pasajes con un costo de 1.000 pesos y,

– Suma para el programa Millas Aerolíneas Plus

FLEX a $20.130

– Se puede seleccionar el asiento

– Incluye 2 piezas de equipaje de bodega hasta 15 kilos

– Se permite llevar equipaje de mano.

– Está disponible el cambio de pasajes (1 cambio permitido sin penalidad ni diferencia de tarifa para emisiones hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se respete la temporada del ticket original y el regreso sea antes del 15 de diciembre de 2021. No aplica en vuelos especiales)

– Permite devolución de pasajes

– Suma para el programa Millas Aerolíneas Plus

PREMIUM ECONOMY a $21.308

– Se puede seleccionar el asiento

– Incluye 2 piezas de equipaje de bodega hasta 23 kilos

– Se permite llevar equipaje de mano.

– Está disponible el cambio de pasajes (1 cambio permitido sin penalidad ni diferencia de tarifa para emisiones hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se respete la temporada del ticket original y el regreso sea antes del 15 de diciembre de 2021. No aplica en vuelos especiales)

– Permite devolución de pasajes

– Suma para el programa Millas Aerolíneas Plus

Jetsmart

Por su parte la empresa Low Cost también ofrece varios tipos de tarifas para un vuelo que dura casi 5 horas: (hace escala en Bariloche)

VUELA LIGERO a $5.943

Solo permite un bolso de mano

PACK SMART a $7.886

– Permite bolso de mano

– Equipaje de mano

– Equipaje facturado (Bodega)

– Asiento estándar

– Embarque prioritario

PACK FULL a $8.086

– Permite bolso de mano

– Equipaje de mano

– Equipaje facturado (Bodega)

– Todos los asientos

– Embarque prioritario

– Impresión de tarjeta de embarque