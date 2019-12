Histórico: es ley la enseñanza de folklore en las escuelas de todo el país

By la975fm

Quien hasta hace pocas horas pasaba por Rivadavia al 1800 y veía tres parejas bailando con músicos en vivo habrá pensado que se trataba de unos cuantos locos. Lo que nadie imaginaba es que se trataba de músicos y difusores de folklore que mataban la ansiedad a puro baile mientras adentro del recinto de Diputados se jugaba la suerte de la que hoy –Día de la Soberanía Nacional- ya es la nueva Ley de enseñanza obligatoria del Folklore en las escuelas.



“Salió la ley, oh, oh!, salió la ley, oh oh”, cantaron en la puerta del Congreso luego de que en una sesión larguísima los Diputados Nacionales convirtieran en ley el proyecto de enseñanza del folklore como materia en todos los establecimientos educativos públicos y privados del país.

César Tapia, locutor, periodista y uno de los que tomó como propia la lucha por una nueva ley se fundió en un emocionado abrazo con la senadora rionegrina Magdalena Odarda, autora del proyecto que presentó dos veces luego de que el año pasado perdiera estado parlamentario en Diputados por falta de tratamiento. Odarda volvió este año a presentarlo, logró la media sanción en Senadores y ahora concretó su deseo y el de muchos otros.

“Quiero agradecerles a los Diputados de todos los bloques políticos que votaron por unanimidad el proyecto”, reconoció Odarda, emocionada. “Eso demuestra que cuando los argentinos nos unimos por un objetivo común, podemos lograr lo que queramos”, agregó Tapia, antes de quebrarse por la emoción.

Desde el mediodía, con un sol que derretía las piedras, músicos y difusores se reunieron frente al Congreso para acompañar con música el tratamiento del proyecto de ley, que tuvo entre muchos otros a Cuti y a Mario “Musha” Carabajal cantando en vivo y a viva voz para pedir por la ley de folklore en tiempo de chacarera.

Durante la mañana del miércoles la ley sufrió un sinuoso camino: esta mañana no figuraba en la orden del día para su votación en el recinto. Fue un momento de zozobra y desazón.

El diputado Carlos Selva, ex intendente de Mercedes, intervino otra vez para que fuera puesta nuevamente a merced del voto de los Diputados, en una sesión que empezó cerca del mediodía con el tratamiento de la ley de góndolas y la de alquileres, también largamente reclamada, más otros 60 proyectos de ley, entre los cuales estaba el que hace minutos fue finalmente convertido en ley.

Además del trabajo de Selva, Tapia reconoció el apoyo de los Diputados José Luis Riccardo de San Luis –presidente de la Comisión de Educación de la cámara baja- y de Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Cultura- por acompañar con determinación el proyecto finalmente convertido en ley.

Fueron 10 horas de vigilia durante el día y años de reclamar por una ley que contemple el acervo de un país culturalmente rico, lleno de colores y de mixturas. Muchos han quedado por el camino en esta pelea por tener una ley, pero muchos otros vienen por delante. Por ellos y por la identidad del país es que el 20 de noviembre de 2019 será para el folklore un día histórico.