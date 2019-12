HFC exito total en el Calafate

Este sabado 7 se realizando en las instalaciones del Microestadio de la Villa Turística el evento internacional de HFC Hualsur Fighting Championship, con representantes de nuestra localidad, de la provincia y competidores de Argentina, Chile, Perú y Paraguay.

El pasado viernes se llevo a cabo el pesaje en las instalaciones del SUM Municipal, para dar inicio el día sábado a este primer encuentro internacional en un colmado microestadio.

Los 12 combates se desarrollaron con normalidad, y estuvieron supervisados por el presidente de la UFC Argentina, Hugo Suarez, con los siguientes resultados:

PRELIMINARES

– Fabricio Alderete (El Calafate) vs Abraham Catrileo (Rio Gallegos) EMPATE

– Juan Reyes (Rio Gallegos) vs Gabriel Benites (Córdoba) (G)

– Maxi Aguirre (El Calafate)(G) vs Daniel López (Rio Gallegos)

– German carrasco Sepulveda (Chile) vs Agustín Sarfatti (Córdoba)(G)

PELEA POR EL TITULO AMATEUR HFC

– Milena Cargozo (Rio Gallegos) vs Barbara Lody (G)

– Kevin Vallesteros (El Calafate) vs Wladimir Vargas (Chile) EMPATE

– Jonathan Parada (El Calafate)(G) vs Sandro Rojas (Córdoba)

ESTELARES

– Ángel Bogado (Paraguay)(G) vs Horacio Bepre (Catamarca)

– Cristian Vorcena (Chile) vs George Chani (Perú) EMPATE

PELEA POR EL TÍTULO DE MMA HFC

– Manu Battilano (Paraguay) vs Diego Robledo (Catamarca)(G)

PELEA POR EL TÍTULO HFC

– Emiliano Dominguez (Córdoba)(G) vs Marcelo Armata (Córdoba)