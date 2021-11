FUERTE RESPALDO A BELLONI, MÁS DEL 50% DE LOS VOTOS.

El Frente de Todos mejoró su elección en El Calafate superando el 50% de los votos, gracias a la conducción del Intendente Javier Belloni, sacando casi el doble de votos que la segunda fuerza política. “Hicimos la mejor elección en la provincia y una de las mejores seguramente en el contexto nacional” sostuvo Belloni.

El Frente de Todos en El Calafate superó el 50% de los votos, siendo la mejor elección que obtuvo Kaky González en todo el territorio santacruceño, gracias al acompañamiento y la conducción del intendente Javier Belloni en la villa turística, redoblando el apoyo de la comunidad al sector y modelo de Belloni.

Este domingo El Calafate nuevamente cumplió con el deber cívico y reiteró su apoyo al Frente de Todos. Luego de cerrarse los comicios, militantes y vecinos se fueron acercando a la sede del Partido Justicialista, donde estuvo el propio intendente Belloni monitoreando todo el escrutinio y luego también dio unas palabras a los militantes y a los medios de comunicación que se encontraban presentes en el lugar.

En primer lugar, agradeció a la militancia y a los vecinos que nuevamente redoblaron el apoyo al sector encabezado por el intendente de El Calafate; “Agradecido con cada uno de ustedes, con todo este recorrer y los años seguimos manteniendo esta mística y seguimos con las mismas ganas y seguir posicionando El Calafate y a este sector en una forma diferente y mostrar que el Calafate es un modelo y nuevamente la gente vuelve a elegir este modelo”, expresaba Belloni.

También remarcó que superaron en votos a comparación de las PASO: “Superamos la elección que habíamos hecho, eso es lo importante, hemos hecho una de las mejores elecciones del país, después de todo esto que está pasando en el contexto nacional y en el contexto provincial (…) El Calafate y este sector se merece el reconocimiento y de hecho lo logramos hoy. También el reconocimiento de nuestro pueblo, estamos muy felices y queremos agradecerles a los vecinos, al que sabe que votó un proyecto y un modelo.

El Calafate ha realizado la mejor elección en todo el territorio de la provincia y así los sostuvo el propio Belloni: “Hicimos la mejor elección en la provincia y una de las mejores seguramente en el contexto nacional, en un contexto nacional que no acompaña, es muy difícil competir contra los medios de comunicación que todos los días tiran pálidas y también que hay una realidad clara en que la gente no la está pasando bien y no estamos ajenos a esa realidad, pero sabemos cómo encarar estas elecciones, sabiendo nuestras dificultades, pero tenemos a los mejores militantes y siempre los vecinos nos acompañan”.

Por último, el intendente Belloni dijo que luego de estos resultados seguramente la provincia y el Gobierno Nacional estarán haciendo una lectura al respecto y que “nosotros vamos a estar acompañando y compartiendo nuestras visiones de lo que yo creo que nos hemos estado equivocando estos dos años”.