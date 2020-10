Fuera de foco: Mientras se registra un récord de muertes en Santa Cruz, la gobernadora habla del sector comercial

A pocos minutos de conocidas dos nuevas muertes en Río Gallegos que marcaron una jornada negra con 7 fallecimientos a nivel provincial, de las cuales seis se registraron en la capital y una en Pico Truncado, mediante sus redes sociales, la gobernadora y su equipo de comunicación decidieron postear unas líneas acerca del “Santa Cruz Protege”

Muchos son los frentes en los que la política debe ir librando ésta lucha contra un momento crítico desde todo punto de vista, sobre todo el de la salud y de la vida, sin embargo el gobierno provincial, por momentos parece estar desorientado y quizás la publicación que realizó la máxima autoridad política de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner, dé cuenta de ello, porque a pesar que se exigió la presencia del estado y, en algún punto se celebró la asistencia al sector comercial, hoy el foco pasa por los hospitales y la situación sanitaria que todos los días parece rebalsar un poquito más.

Justo minutos después de confirmados dos nuevos muertos en Río Gallegos, sumando un total de 7 en todo el jueves, la gobernadora y su equipo de comunicación decidieron hablar del sector comercial y de las bondades del programa estatal “Santa Cruz Protege”, de salud, ni una palabra.

En la misma jornada en la que el gabinete de la cartera de Salud salió a hablar con los medios, intentando suavizar la situación crítica que se vive en la provincia, justo ese mismo día, en el que trataron de “miserable” a un médico que apeló a una herramienta más para intentar salvar a los suyos y el pueblo de Caleta Olivia lo apoyó de manera contundente.

Llama la atención, el poco tacto de quienes la rodean que no le advirtieron que no era conveniente hacer referencia al “Santa Cruz Protege” cuando se sigue desguareciendo a pacientes y trabajadores de salud que ya no saben de que manera pedir seriedad y un compromiso real del gobierno que ella encabeza.

Habla de libros, ensaya un mensaje grabado y regrabado para los trabajadores y trabajadoras de salud que no se condice con sus medidas y también de comercios, pero no se la ve al frente y de cara al pueblo, más bien desenfocada.

(El Diario Nuevo Día)