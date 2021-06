El gobierno dio marcha atrás con el cobro retroactivo del aumento del monotributo

El tema se trató en una reunión entre Alberto Fernández, Sergio Massa, Martín Guzmán y Raúl Rigo.

El presidente Alberto Fernández, el diputado Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Hacienda Raúl Rigo mantuvieron una reunión en Casa Rosada, con el fin de revisar el polémico cobro retroactivo de la actualización en los valores que pagan los monotributistas.

En la reunión, el presidente pidió a Massa “un nuevo régimen de mejoras para el monotributo y alivio fiscal”, comunicaron desde Casa Rosada. Fuentes oficiales dieron a conocer que el nuevo proyecto de ley tendrá dos puntos centrales. El primero, la condonación y/o eximición de deudas del retroactivo “correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, por las diferencias ocasionadas por el incremento del componente impositivo y previsional, incluido aquel correspondiente a la obra social, devengadas entre los meses de enero y junio de 2021 con relación a diciembre 2020”.

El segundo, “un esquema excepcional de actualización de escalas con una visión progresiva”. Así las cosas, la marcha atrás es un hecho, pero no hubo aún confirmación oficial al respecto.

La medida había causado gran descontento en el sector afectado, que es a su vez uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. En ese sentido, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales Argentinos (ENAC) realizó un relevamiento sobre 300 monotributistas, el cual dio como resultado que “9 de cada 10 monotributistas considera que el gobierno debe rectificar esta medida”. En 6 de cada 10 contribuyentes, “la iniciativa generó deudas retroactivas”. En un 16%, “puede asimilar esta situación”, un 36% propone “aumentar hacia adelante” y un 48% solicita “recategorizar y aumentar recién el próximo año una vez superada la pandemia”.

Tal fue el rechazo a la medida, que la agrupación Monotributistas Organizadxs había convocado para este jueves a las 10 a una radio abierta en las inmediaciones de la Casa Rosada. “Somos más de 75 mil monotributistas que firmamos el petitorio repudiando el aumento retroactivo del 35% del monotributo. Somos uno de los sectores más golpeados por esta pandemia debido a las políticas de parate económico que no contaron con ayudas contundentes del Estado para poder paliar esta situación”, comunicaron desde la agrupación.

Desde la agrupación confirmaron a este medio que la actividad de protesta se mantiene, con el fin de pedir que “no se aplique el aumento del 35% en este contexto, más allá de la marcha atrás con la retroactividad”.



“La asistencia por parte del Estado fue realmente escasa, la cual se enfocó con créditos blandos, refinanciación de pagos y algunos pocos accesos a la IFE. No nos olvidamos que ingresamos a la crisis epidemiológica cargando un terrible aumento del 50%, un considerable aumento que golpeó los bolsillos de más de 4 millones de trabajadores”, reclamaron.

En concreto, con la nueva medida, la actualización de los valores quedará vigente, pero no será retroactiva a enero de este año. Así las cosas, los nuevos montos se pagarán desde junio.

Finalmente, desde Monotributistas Organizadxs realzaron pedidos que manifiestan desde hace tiempo: “Bonificación del monotributo en su totalidad durante la cuarentena para todxs lxs trabajadorxs monotributistas desempleados”; “Restitución del IFE para todxs lxs trabajadorxs monotributistas. Por un seguro de desempleo de $40.000 para lxs monotributistas independientes y licencias pagas para lxs contratadxs en relación de dependencia encubierta mientras dure la emergencia sanitaria”, y “Cobertura inmediata e irrestricta por parte de las Obras Sociales a todxs lxs trabajadorxs monotributistas, cualquiera sea su actual situación fiscal”.