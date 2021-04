EL COMPROMISO SIEMPRE FUE EL MISMO: TENER UN ESTADO PRESENTE QUE ACOMPAÑE A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PARA RECOMPONER EL SALARIO

El Senado de la Nación, en una nueva sesión remota, aprobó las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Monotributistas. “Más de un millón de argentinos y argentinas, trabajadores y jubilados, se verán beneficiados por esta medida y tendrán más dinero en el bolsillo para cubrir sus necesidades y mejorar su calidad de vida” expresó la Senadora Ianni.

Concretamente, esta modificación establece un nuevo piso de ingresos de trabajadores en relación de dependencia con el fin de que no paguen impuesto a las ganancias aquellos que cobren hasta $150.000 brutos, eximiendo del pago también a los aguinaldos. Para los jubilados se establece un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio de no pagar el tributo. Las medidas son retroactivas al mes de enero.Otras modificaciones contemplan que también se pueda deducir del impuesto a concubinos y concubinas, y no sólo a cónyuges, y que el personal de salud queda eximido de pagar el impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta el mes de septiembre, entre otros beneficios.En lo que respecta específicamente a los patagónicos se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. “Estamos hablando de un total de 83.500 patagónicos, cerca de 8000 santacruceños y santacruceñas, entre trabajadores y jubilados, que se verán directamente beneficiados por un Estado presente, que escucha y busca la manera de ayudar a los sectores que más lo necesitan” manifestó Ianni.Con estos cambios se busca fortalecer el poder adquisitivo, impulsar el consumo, y generar mayor producción y más empleo.Asimismo, se aprobó también la modificación en el régimen de pequeños contribuyentes, con el propósito de aliviar sus cargas y acompañarlos en las dificultades derivadas de un cambio en el tipo de régimen en el que se encuentra inscripto el aportante.• ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y LEY DE DOPAJE En tanto, en la sesión también quedó aprobado un proyecto que incorpora el acoso callejero en el Código Penal, con el objetivo de prevenir y sancionar el acoso sexual, verbal o físico, en espacios o ámbitos de acceso público; además de promover la concientización sobre el tema para su prevención.El acoso sexual es una conducta dirigida a las mujeres y otras identidades de género, con las que se establece esa relación desigual de poder en la esfera pública entre géneros.Nadie tiene derecho a opinar ni hacer nada sobre el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. La violencia de género se expresa de diversas maneras, siendo el acoso una de las más cotidianas, y configura la cosificación y el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, cis o trans.Finalmente, se votó sobre tablas, la actualización de la Ley de Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte a fin de adecuarla a la normativa internacional y que los deportistas argentinos puedan participar de competencias internacionales.