El Calafate: Se extiende la actividad comercial.

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Santa Cruz dispuso para nuestra ciudad el distanciamiento social preventivo y obligatorio, mediante resolución 04677/2020.Queda habilitada toda actividad comercial bajo estrictos protocolos de bioseguridad, en los horarios de 8 a 22 hs, a excepción de: Guarderías para niños.Canchas de fútbol 5.Actividades culturales, religiosos y recreativas que impliquen la concurrencia de más de 10 personas y que entre ellas no se pueda garantizar una distancia de 2 metros.Practica de deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. Reuniones sociales, cualquiera sea su motivo, de personas que no convivan en el mismo hogar