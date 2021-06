¡Cuidado! Alertan por un falso link de Mercado Libre que roba datos personales por WhatsApp

La empresa de compra y venta online advirtió a los usuarios de WhatsApp sobre un mensaje falso que circula a su nombre y que contiene un potencial virus. ¿Cómo reconocerlo?

Desde las oscuridades de la web, comenzó a difundirse un mensaje falso que emula ser de Mercado Libre, pero que en realidad oculta un potencial virus que puede robar información personal de quien abre el link en cuestión.

“Celebración del 20 aniversario: ganá un regalo gratis”, dice el mensaje que busca atraer a los usuarios para que caigan en la trampa a través de WhatsApp.

Frente a este conflicto, la empresa de Marcos Galperin advirtió en sus redes sociales que se trata de un nuevo caso de phishing, metodología mediante la cual los hackers logran que sus víctimas hagan click en enlaces a páginas apócrifas para obtener datos personales.

“El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de ‘phishing’ o robo de información personal y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia”, advirtieron desde la empresa de compra y venta online. Asimismo, aconsejaron corroborar siempre que la dirección desde donde provienen este tipo de comunicaciones sea oficial.

Respecto a esto, la plataforma aclaró que “las empresas nunca te piden que ingreses datos fuera de sus sitios o apps”, a la vez que agregó: “Recordá que los únicos canales oficiales de Mercado Libre son los identificados con el tilde azul en Facebook, Twitter e Instagram, y el sitio oficial http://mercadolibre.com.ar”