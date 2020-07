Cuatro nuevos positivos: tres en Ushuaia y uno en Río Grande

La Dirección de Epidemiología e Información de la Salud del Ministerio de Salud comunicó que el viernes se detectaron cuatro nuevos casos positivos de personas infectadas con coronavirus, tres de ellos residentes en Ushuaia y uno en Río Grande. Esto puso fin a los 38 días que la provincia no tenía pacientes afectados por este virus que, en el caso particular de Río Grande, eran noventa días.

Ayer, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Judit Di Giglio aseguró que “esto no cambia el estado epidemiológico, seguimos exactamente igual que como veníamos. Simplemente es una alerta para que continuemos con las medidas de seguridad que se han establecido y que todos conocemos. No nos relajemos y sigamos cuidándonos”.

De acuerdo al informe brindado por Epidemiología, los casos de Ushuaia pertenecen a un mismo grupo familiar que arribó vía aérea y estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio. El caso correspondiente a Río Grande llegó a la ciudad por vía terrestre y también estaba cumpliendo el período de aislamiento.

Todos los afectados aseguran no haber mantenido ningún contacto con otros ciudadanos de la provincia desde su arribo. Desde el Gobierno destacaron que la detección temprana y aislamiento de los casos se concretó en el marco del trabajo del Ministerio de Salud y los rigurosos protocolos vigentes previstos para estas situaciones.

Más detalles

En declaraciones difundidas por redes sociales, la ministra de Salud, detalló que los casos de Ushuaia “pertenecen a una familia que llegó a la provincia en el vuelo del primero de julio. Son 5 convivientes, de los cuales tres presentaron síntomas, por lo que se activó el protocolo e inmediatamente se realizó el hisopado en el domicilio y hoy tenemos el resultado positivo para 3 de ellos”.

En el caso de Río Grande “se trata de una persona que vino con un familiar e ingresó a la provincia vía terrestre. Presentó síntomas y de la misma manera se activó el protocolo. Llamaron al 107 y se realizó el hisopado de la persona en el domicilio”.

Di Giglio aseguró que “todos se encuentran clínicamente estables, presentan síntomas característicos del virus como anosmia, tos, cefalea y fiebre” reiterando que “se encuentran en muy buen estado de salud”.