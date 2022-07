Cuáles son las posiciones sexuales favoritas de cada signo

No a todos les gusta lo mismo. Y esto es válido para todos los órdenes de la vida, incluso a la hora de irse a la cama con alguien. Enterate qué posición sexual va mejor con tu signo del zodíaco.

La sexualidad es una construcción tanto personal como vincular y es clave conocerse, y conocer a quien o quienes están con nosotros, para poder disfrutar al máximo del sexo.

No existe tal cosa como un manual del buen sexo y no a todos les gusta lo mismo. Por eso es clave descubrir qué le gusta a cada uno. Sin embargo hay quienes afirman que los astros influyen en todos los órdenes de la vida. Y el sexo no escapa a esa lógica.

Por eso acá te presentamos una sucinta guía sobre sexualidad y astros. Estas son las posiciones sexuales que mejor van con tu signo.

Aries

De acuerdo con la lista de El Universo, los arianos aman la posición de la vaquera invertida. Con esta posición tanto el hombre como la mujer Aries sienten placer, “tienes confianza en ti misma y seguridad, por lo que la típica posición de vaquera invertida, en la que estás arriba y de espaldas sobre tu pareja, te encantará”.

Tauro

La posición para los Tauro es el clásico y tradicional misionero: ¿La razón? “Tienes gustos refinados, eres sensible y te gusta establecer una gran conexión durante tus encuentros sexuales”, destaca el medio.

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo aman la aventura y la diversión por eso su posición es el trapecio. “Por eso, cualquier posición sexual es perfecta para ti. Por ejemplo, El trapecio, en la que tu pareja se sienta con las piernas abiertas mientras te colocas encima y te recuestas hasta quedar acostada entre sus piernas”.

Cáncer

La posición de Cucharita es su favorita y si aún no la probaste debes hacerlo. “Según tu signo zodiacal es La Cucharita, ya que sueles ser muy romántica y buscas protección por parte de tu pareja”.

Leo

A los nacidos bajo el signo de Leo les gusta el Prisionero pues los hace ser el centro de atención y tener el control de toda situación. “Te sugerimos optar por el prisionero. Te acuestas boca arriba y levantas las piernas mientras tu pareja se arrodilla frente a ti y recargas los pies en su pecho”.

Virgo

La posición favorita es el Perrito. “Te gusta consentir a tu pareja y sentirte sexy en la cama así que definitivamente el famoso perrito, donde tu pareja se acomoda por detrás”.

Libra

Para este signo la posición ideal es el junco. “Eres intelectual, reflexiva y te encanta mantener el contacto visual durante el sexo. Lo único que tienes que hacer es recostarte boca arriba, levantar la pelvis, apoyarte en tu cabeza y las piernas de tu pareja, mientras te sostiene el trasero con sus manos”.

Escorpio

Quienes nacieron bajo este signo, su posición favorita es el 69. “Perteneces a uno de los signos más sexys, por lo que lo ideal es una posición en la que puedas sentirte deseada y darle satisfacción a tu pareja, de manera simultánea”.

Sagitario

Los Sagitario tienen un gran sentido del humor, son muy positivos y buscan divertirte por ello su posición es el tubo. “Siéntate al borde de una cama, mesa o silla y coloca las piernas sobre los hombros de tu pareja, mientras se mueven sensualmente”

Capricornio

Valoran el esfuerzo y el trabajo en equipo, también luchan por la justicia y la igualdad en toda situación. Teniendo en cuenta ello, la postura es la tijera. Esta postura “es la mejor posición sexual para ti. En esta postura ambos entrelazarán sus piernas y se moverán imitando el corte de unas tijeras”.

Acuario

Los acuarianos son independientes, curiosos y abiertos a experimentar, por lo que la posición de pie les encantará mientras tu pareja te sostiene por una o ambas piernas.

Piscis

Son intuitivos, románticos y soñadores, por ello la postura milhojas la van a amar. “Disfrutarás al máximo de la posición de Milhojas, en la que te recuestas arriba de tu pareja y la abrazas fuertemente mientras alcanzan el clímax”.