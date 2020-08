Coronavirus en Argentina: 300 mil infectados y más de 6 mil muertos en todo el país

El último reporte del Ministerio de Salud reveló que la pandemia del COVID-19 ocasionó 235 fallecimientos en las últimas 24 horas. Mirá los detalles.

El Ministro de salud informó este martes 6840 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados ascendió hasta 305.966.

Por otra parte, se conocieron 235 nuevas muertes en las últimas 24 horas y ya son 6.048 las víctimas fatales por la pandemia del COVID-19.

Por su parte, la totalidad de internados en unidades de terapia intensiva son 1.799, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,7% en el país y del 68,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

La advertencia de la OMS por el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que “ante la ausencia de una vacuna“ contra el coronavirus, “estamos lejos de una inmunidad colectiva” y que para que esta se produzca, entre el 60 y el 80 por ciento de la población tendría que haberse contagiado y que, aun así, se desconoce la duración de esa “protección”.



El director del Departamento de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo estar convencido de que “ante la ausencia de una vacuna, estamos lejos de una inmunidad colectiva” que en el caso del Covid-19 ocurriría cuando gran parte de una comunidad desarrolle una inmunidad frente a la enfermedad, disminuyendo así el riesgo de transmisión.

El especialista precisó que para que una inmunidad colectiva se produzca, “entre el 60% y el 80% de una población tendría que haberse contaminado“, aunque remarcó que no hay respuestas concretas en cuanto al tiempo que permanecen en el sistema los anticuerpos neutralizantes del virus.



“Hay muchas preguntas en el aire, mucho trabajo científico por delante, pero lo que podemos decir es que no estamos cerca del nivel de inmunidad requerido para detener esta enfermedad. Tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer para detener el coronavirus y no vivir en la ilusión de que una inmunidad colectiva nos salvará”, sentenció Ryan en una conferencia de prensa virtual que brindó la organización.