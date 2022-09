Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 24 de setiembre 2022

Para consultar el orden del día ingrese en www.cotecal.com.ar, en nuestro Facebook cotecalcalafate o acérquese a nuestra oficina comercial ubicada en Calle Comandante Tomás Espora 194, de lunes a viernes de 8 a 15 hs.



A partir del día 09 del corriente, se encontrarán a disposición copias de la Memoria y Estados Contables del Ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 .



Los interesados pueden retirarlos en nuestra oficina comercial ubicada en calle Comandante Tomás Espora N.º 194 de lunes a viernes de 08 a 15 horas.



INFORMACIÓN DETERMINANTE A TENER EN CUENTA:



PUNTOS Y ARTÍCULOS RELEVANTES DEL ESTATUTO SOCIAL REFORMADO DE LA COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., QUE PUEDEN RESULTAR OPORTUNOS.



Para participar de la Asamblea es necesario cumplimentar TODOS los siguientes requisitos:Ser socio con una antigüedad mayor a 6 meses. En este caso, asociados anteriores al 24 de marzo de 2022.-Presentar al ingresar a la Asamblea la credencial que lo acredite como socio. En caso de no tenerla, podrá presentar documento de identidad.Tener cancelado hasta el Periodo AGOSTO inclusive, cuyo vencimiento será el día 13-09-2022, la cancelación aplica a todos los servicios que posea contratado (Telefonía-Internet-Televisión).ATENCIÓN: En caso que tenga un plan de refinanciación, NO puede

ingresar a la Asamblea, por más que esté al día con dicho plan de

pago.



En el mismo orden, el “TESTIMONIO DEL ESTATUTO SOCIAL REFORMADO DE LA COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA.”, fija lo siguiente:



CAPITULO V: “DE LAS ASAMBLEAS”.



ARTICULO 34º: “Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado de las cuotas sociales y libre deuda, el que podrá expedirse hasta 48 horas antes del inicio de la Asamblea, que le servirá de entrada a la misma, o bien, si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su nombre. El certificado o credencial se expedirá también durante la celebración de la Asamblea.



Antes de tomar parte de las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán voz y voto los asociados que hayan

integrado las cuotas sociales suscriptas, tengan una antigüedad mayor de 6 meses y no tengan morosidad ni deuda de ningún tipo y naturaleza a la fecha de la Asamblea. Cada asociado tendrá un solo voto cualquiera fuera el número de sus cuotas sociales.”



Corresponde también poner en conocimiento de nuestros asociados lo que fija el “TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE CONSEJEROS Y SÍNDICOS DE LA COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA.”:



CAPÍTULO III: “DEL VOTO POR PODER”.



ARTICULO 7°: “El voto por poder deberá estar sujeto a las siguientes cláusulas:



a.- Los asociados que se encuentren en condiciones de participar de la

Asamblea, según el Artículo 6° del presente reglamento, podrán designar a otro asociado para que los represente.

b.- Ningún asociado podrá representar a más de un asociado, por ningún concepto.

c.- El asociado que otorgue poder a otro deberá otorgarlo para cada acto eleccionario, deberá hacerlo por escrito, con su firma y la del asociado apoderado, y ambas firmas deberán ser autenticadas por autoridad competente habilitada a tal fin. A esos efectos se considera competente, además de la autenticación de Escribano y Juez de Paz, también la del presidente y/o secretario de la Cooperativa”.



***En caso de realizarse la autenticación de firmas, por parte del presidente y/o



secretario de la Cooperativa, las mismas serán sin costo. *********



CAPÍTULO IV: “DE LOS CANDIDATOS”.

ARTICULO 8°: “En el caso de no haberse presentado listas en tiempo y forma, se procederá a elegir a los candidatos propuestos de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10° del presente reglamento. Es condición para ser candidato el estar presente o que el apoderado tenga poderes suficientes para la aceptación del cargo”.



ARTICULO 9°: “Las listas de candidatos a Consejeros, Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas, para su oficialización, ante el Consejo de Administración, desde la fecha de la convocatoria y hasta ocho (8) días antes de la fecha de realización de la Asamblea, a efectos de permitir al Consejo de Administración efectuar las observaciones que se señalan en el inciso c) del presente artículo si las hubiere, y la correspondiente oficialización en término.



Serán integradas por asociados, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 47º y 64º y concordantes del Estatuto, procediéndose de la siguiente manera:



a-. La o las listas de candidatos deberán contener los siguientes datos: calidad de titular o suplente, nombre y apellido, número de documento de identidad, número de asociado y firma del candidato aceptando el cargo para el cual se los postula y número, nombre y firma de diez (10) asociados que apoyan la lista.



b.- Ser presentados por duplicado a fin de que en la copia se estampe hora y fecha de recepción.



c.- Las listas de candidatos a elegir que fueron presentadas al Consejo de Administración, dentro del plazo exigido por este artículo serán confrontadas en sus datos y demás aspectos formales por el citado órgano, a los efectos de proceder a su oficialización o formular las observaciones que hubieran detectado, las que deberán comunicarse a los miembros de la lista, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida, a fin de que dentro de las veinticuatro (24) horas, se permita efectuar correcciones o reemplazos si correspondiere para su oficialización posterior, la que indefectiblemente deberá hacerse con cinco (5) días de antelación, por lo menos, al acto Asambleario.



El plazo para presentar listas es hasta el día viernes 16 del corriente hasta las 16 Hs. Deben hacerlo en nuestra Oficina Comercial sita en Calle Comandante Tomás Espora N.º 194.



El asociado debe considerar que si va a postularse como Consejero necesita contar con un saldo $0 (cero) de su cuenta corriente. Esto aplica para todos los servicios que posea contratados (telefonía, internet y televisión). Es decir que debe haber cancelado cualquier tipo de deuda con Cotecal hasta la facturación correspondiente al periodo

AGOSTO 2022, cuyo vencimiento será el día 13-09-2022. Por su parte, los socios que avalan listas deben haber cancelado hasta el periodo AGOSTO 2022 inclusive, cuyo vencimiento será el día 13-09-2022. La cancelación aplica a todos los servicios que posea contratados (telefonía-internet-televisión).



ATENCIÓN: En caso que tenga un plan de refinanciación, NO puede avalar listas, por más que esté al día con dicho plan de pago.

Para el caso de representantes o autoridades máximas de instituciones

(personas no físicas):



Puede participar de la Asamblea.: Está autorizado a ingresar a la asamblea el representante máximo de dicha institución en la localidad.



Para ello deberá presentar el decreto, poder o documentación que avale que es la autoridad máxima. Por ej.: en caso de un Banco, puede ingresar el Gerente; en caso de Gendarmería Nacional, el Jefe de Escuadrón.



En el caso de las Sociedades, que son personas no físicas, sino jurídicas y se representan a través de representantes legales o sus apoderados, la persona que representa a dicha sociedad asociada a la



Cooperativa deberá presentar un poder general amplio de administración, o un poder especial, o acompañar el Estatuto y art. 60 (autoridades vigentes) de dicha sociedad asociada, para acreditar que es el Presidente o Gerente.



Puestos estos puntos en su conocimiento, quedamos a su entera disposición para cualquier consulta en nuestra Oficina Comercial sita en calle Comandante Tomás Espora N°194, telefónicamente a través de nuestro Call Center a los Números 112 o 02902-491011, por mail a info@cotecal.com.ar, y a través de nuestras redes sociales en dónde nos encontrará dentro de Facebook como @cotecalcalafate.



Para contactarse con la Sindicatura puede efectuarlo a través de los siguientes medios:



Teléfono:.02902 – 498020 Mail: sindico@cotecal.com.ar



Aprovechamos para recordarles que ingresando a nuestro sitio web

en https://www.cotecal.com.ar/reglamentaciones,se encuentran disponibles los Reglamentos y Estatuto Social Reformado de la Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda., para su consulta. También puede acercarse a nuestra Oficina Comercial para retirar los mismos.



Sin otro particular y esperando contar con su participación, lo saludamos con el afecto de siempre.



Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.



Para nota y convocatoria a la Asamblea General Ordinaria haga https://www.cotecal.com.ar/…/convocatoria-a-asamblea…